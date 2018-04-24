Медведев одобрил проект временного соглашения по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект временного соглашения по зоне свободной торговли между Евразийским экономическом союзом и Ираном, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.

Документ предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров и подлежит ратификации, поскольку содержит правила, отличные от тех, что содержатся в российском законодательстве.

Ранее СМИ сообщали, что ЕАЭС подпишет соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем в мае.

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