Украина усилит охрану дипучреждений за рубежом после инцидента в Афинах
«Мы понимаем, что за четыре года войны ситуация с безопасностью наших дипучреждений за границей требует пересмотра условий охраны. Мы будем усиливать защиту для обеспечения надлежащих условий работы сотрудников посольств», — приводит её слова телеканал «Громадське».
Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ночь на 20 января в Афинах была предпринята попытка атаки на украинское посольство. По его словам, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России».
По сообщениям СМИ, у здания дипмиссии подожгли три автомобиля.