Климкин связал с Россией попытку нападения на посольство Украины в Афинах

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в ночь на 20 января в греческих Афинах была предпринята попытка атаки на украинскую дипломатическую миссию. По его словам, она была сделана, скорее всего, «радикалами под влиянием России».

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры во всех странах», — написал Климкин в Twitter.

По сообщениям СМИ, у посольства Украины в Афинах подожгли три автомобиля.

Ранее радикалы из организации «Чёрный комитет» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве.

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