Радикалы повесили замок на двери Российского центра науки и культуры в Киеве

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Радикалы из организации «Чёрный комитет» закрыли Российский центр науки и культуры в Киеве, передаёт «СТРАНА.ua».

Сообщается, что они обмотали цепью ворота центра и закрыли их на замок.

В Рождественскую ночь на Российский центр науки и культуры в Киеве было совершено нападение. Тогда радикалы облили здание красной краской и попытались разбить стёкла на фасаде.

Посольство России ожидает, что виновных в нападении на учреждение привлекут к ответственности.

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