В посольстве России прокомментировали нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве

Посольство России ожидает, что украинские власти привлекут к ответственности виновных в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«В ночь с 6 на 7 января было совершено очередное неспровоцированное нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве», — приводит сообщение ТАСС.

Дипломатическое представительство России в Киеве выразило надежду на соответствующую реакцию украинских правоохранительных органов и привлечение к ответственности виновных.

Ранее сообщалось, что радикалы из организации «Чёрный комитет» нанесли значительный материальный ущерб зданию Российского центра науки и культуры в Киеве.