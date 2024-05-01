СБУ сообщила о задержании банды, торговавшей оружием с передовой

СБУ задержала членов банды, торговавшей на Украине оружием с фронта.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что «чёрные оружейники» продавали криминалитету трофейные пулемёты и снайперские винтовки. «Товары» добывались на местах недавних боёв и хранились в домах членов преступной группировки. Продаваемое оружие упаковывалось в коробки от бытовой техники и отправлялось клиентам по почте.

При задержании у злоумышленников изъяли боевые гранаты, противотанковые мины, пулемёты, более десяти автоматов Калашникова.

Ранее в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона было сказано, что переданные ВСУ вооружения рискуют попасть на чёрный рынок.