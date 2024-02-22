Переданные Киеву сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, в том числе кассетные, могут так и не быть задействованными на поле боя и впоследствии попасть в руки преступных элементов.

Об этом говорится в докладе базирующегося в Вашингтоне аналитического Центра Стимсона.

Отмечается, что оружие, которое перебрасывается сегодня из стран Запада на Украину, имеет длительный срок хранения. Он согласно докладу потенциально может значительно превысить продолжительность нынешнего конфликта.

«Ещё долгое время после того, как смолкнут пушки, эти товары будут провоцировать постоянные проблемы в управлении», — заявили в аналитическом центре.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что оружие, которое Запад поставлял на Украину, было обнаружено не только на Ближнем Востоке, но и в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах и секторе Газа.

Также Лавров рассказал о перепродаже винтовок М16 на Украине за криптовалюту.