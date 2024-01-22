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Лавров рассказал о перепродаже винтовок М16 на Украине за криптовалюту

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Любой желающий может купить поставленные на Украину американские винтовки М16 за криптовалюту, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

«Любой желающий может купить (такую винтовку. — RT) по объявлению в сети за криптовалюту. Безусловно, такой ситуацией пользуются террористические группировки», — сказал он.

По словам Лаврова, Киев перепродаёт часть западного оружия на чёрном рынке.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь.

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