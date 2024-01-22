Лавров: США на Украине утилизируют «рухлядь» из вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты на Украине утилизируют «рухлядь» из вооружений.

Об этом дипломат сказал в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

По словам Лаврова, 90% военного бюджета, выделяемого Вашингтоном киевскому режиму, остаётся в США и идёт на развитие военно-промышленной отрасли страны и освоение вооружения.

«Старая рухлядь утилизируется на Украине», — констатировал он.

Лавров добавил, что большинство крупных украинских заводов и компаний уже продано США.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США.