RT в Telegram
Подпишись

Лавров: США на Украине утилизируют «рухлядь» из вооружений

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты на Украине утилизируют «рухлядь» из вооружений.

Об этом дипломат сказал в ходе выступления в Совете Безопасности ООН.

По словам Лаврова, 90% военного бюджета, выделяемого Вашингтоном киевскому режиму, остаётся в США и идёт на развитие военно-промышленной отрасли страны и освоение вооружения.

«Старая рухлядь утилизируется на Украине», — констатировал он.

Лавров добавил, что большинство крупных украинских заводов и компаний уже продано США.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина находится под тотальным влиянием и контролем США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить