Премьер Словакии: Украина не является независимой страной, она под контролем США
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, с 2014 года, после Майдана, Украина находится под тотальным контролем и влиянием Соединённых Штатов.
Фицо подчеркнул, что Украина не является независимой страной, а ЕС делает большую ошибку, не желая иметь суверенный взгляд на Украину, и согласен только с тем, что говорит Вашингтон.
Премьер Словакии также сообщил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.
Он подчеркнул, что украинская сторона не будет получать никакого оружия от словацкой армии и из государственных складов.