Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, с 2014 года, после Майдана, Украина находится под тотальным контролем и влиянием Соединённых Штатов.

Фицо подчеркнул, что Украина не является независимой страной, а ЕС делает большую ошибку, не желая иметь суверенный взгляд на Украину, и согласен только с тем, что говорит Вашингтон.

Премьер Словакии также сообщил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что украинская сторона не будет получать никакого оружия от словацкой армии и из государственных складов.