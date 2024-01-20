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Фицо заявил, что сообщит Шмыгалю о блокировке членства Украины в НАТО

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Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем 24 января в Ужгороде объявит о блокировке членства Украины в НАТО.
Фицо заявил, что сообщит Шмыгалю о блокировке членства Украины в НАТО
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала RTVS.

Как передаёт РИА Новости, по словам Фицо, украинская сторона не будет получать никакого оружия от словацкой армии и с государственных складов.

Он также отметил, что Словакия уважает решение Украины вступить в ЕС, но для этого необходимо «соответствовать условиям».

«Я скажу, что я против членства Украины в НАТО, что буду пользоваться правом вето и блокировать это, потому что это будет фундаментом третьей мировой войны», — подчеркнул Фицо.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил опасения, что республика рискует остаться без систем ПВО, которые могли бы прикрывать её. Он напомнил, что союзники вывели из страны системы Patriot, а итальянцы могут не продлить миссию по размещению систем SAMP/T.

16 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине посредством переговоров с Москвой, а не отправкой Киеву большего количества оружия.

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