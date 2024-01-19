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Министр обороны: Словакия осталась без ПВО и боевой авиации из-за помощи Украине

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк опасается, что республика рискует остаться без систем ПВО, которые могли бы прикрывать её. Он напомнил, что союзники вывели из страны системы Patriot, а итальянцы могут не продлить миссию по размещению систем SAMP/T.

Об этом пишет Standard.

Калиняк отметил, что предыдущее правительство Словакии оставило страну без собственной ракетной защиты и военной авиации.

«Мы будем требовать, чтобы ПВО Словакии обеспечивали союзники по НАТО. Прежняя власть оставила нас без собственной ПРО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных €700 миллионов на МиГи, которые правительство тоже передало Украине», — сказал министр.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее сообщил, что лично заявит украинскому коллеге Денису Шмыгалю, что Братислава не будет отправлять Киеву оружие, а передаст только гуманитарную помощь.

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