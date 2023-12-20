Премьер Фицо: большая часть поставляемого Киеву оружия попадает на чёрный рынок

Огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на чёрном рынке, в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал он в интервью изданию InfoVojna.

Фицо добавил, что готов встретиться с представителем украинской власти для обсуждения того, что действительно нужно Киеву. По словам премьера, необходимо составить списки гуманитарной помощи с указанием конкретных городов и деревень, которым она нужна.

Ранее Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО.