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Премьер Фицо: большая часть поставляемого Киеву оружия попадает на чёрный рынок

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Огромная часть вооружений, предоставляемых Украине, попадает на чёрный рынок, поэтому Словакия будет отправлять стране адресную гуманитарную помощь. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Премьер Фицо: большая часть поставляемого Киеву оружия попадает на чёрный рынок
  • globallookpress.com

«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на чёрном рынке, в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал он в интервью изданию InfoVojna.

Фицо добавил, что готов встретиться с представителем украинской власти для обсуждения того, что действительно нужно Киеву. По словам премьера, необходимо составить списки гуманитарной помощи с указанием конкретных городов и деревень, которым она нужна.

Ранее Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО.

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