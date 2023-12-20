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Премьер Словакии Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО

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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО из опасений начала третьей мировой войны.
Премьер Словакии Фицо заявил, что выступит против членства Украины в НАТО
  • РИА Новости

«Чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии... Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало третьей мировой войны», — цитирует его РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что пока у него есть возможность влиять на политику страны, он будет использовать право вето по этому вопросу.

Он добавил, что пройдут годы, прежде чем Украина вступит и в ЕС — пока что, по мнению политика, в Киеве к этому не готовы.

Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

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