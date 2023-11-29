НАТО представило рекомендации для Украины для членства в альянсе

Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы представили рекомендации по приоритетам реформ на Украине. Это включает борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека, прав меньшинств», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.

Ранее Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.