Столтенберг: НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.

AP

Об этом сообщает ТАСС. По его словам, программа включает энергобезопасность и подготовку ВСУ. Ранее Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.