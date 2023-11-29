Столтенберг: НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, программа включает энергобезопасность и подготовку ВСУ.
Ранее Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран — членов альянса подтвердили готовность поддержать Украину на её пути вступления в блок.
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