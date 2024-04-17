В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура
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Об этом он написал в Telegram.
Прокудин рассказал о попаданиях в магазин, аптеку, телекоммуникационную компанию, помещение бытовых услуг, хозяйственную постройку, хлебоприёмное предприятие, припортовую инфраструктуру и свинокомплекс.
Ранее Прокудин сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры в регионе.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в подконтрольном Киеву Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.