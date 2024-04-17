В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена портовая инфраструктура

Портовая инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Об этом он написал в Telegram.

Прокудин рассказал о попаданиях в магазин, аптеку, телекоммуникационную компанию, помещение бытовых услуг, хозяйственную постройку, хлебоприёмное предприятие, припортовую инфраструктуру и свинокомплекс.

Ранее Прокудин сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры в регионе.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в подконтрольном Киеву Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.