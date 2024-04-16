Сальдо: наёмники и солдаты ВСУ маскируются в Херсоне под мирных жителей
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По его словам, назначенный Украиной глава региона Александр Прокудин позволил украинским солдатам и наёмникам селиться в пустующих квартирах в центре города и символически предупредил, что мародёрством заниматься нельзя.
«Имущество в квартирах используют по своему усмотрению. Ходят в гражданской одежде, машины оставляют вдали от квартир — во дворах. В общем — прикрываются мирными, маскируются под них и грабят их добро», — заявил Сальдо.
Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв.
Также стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.