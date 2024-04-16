Сальдо: наёмники и солдаты ВСУ маскируются в Херсоне под мирных жителей

Украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в подконтрольном Киеву Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, назначенный Украиной глава региона Александр Прокудин позволил украинским солдатам и наёмникам селиться в пустующих квартирах в центре города и символически предупредил, что мародёрством заниматься нельзя.

«Имущество в квартирах используют по своему усмотрению. Ходят в гражданской одежде, машины оставляют вдали от квартир — во дворах. В общем — прикрываются мирными, маскируются под них и грабят их добро», — заявил Сальдо.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв.

Также стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.