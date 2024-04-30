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В Пентагоне усомнились в возможности милитаризации Луны

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Помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что сомневается в возможности милитаризации Луны.
В Пентагоне усомнились в возможности милитаризации Луны
  • AP

Об этом он сказал во время тематической дискуссии, организованной на площадке аналитического центра «Меридиан» в Вашингтоне.

«Что касается конкретного вопроса милитаризации Луны, то, будучи представителем министерства обороны, я в это не верю», — цитирует его РИА Новости.

В качестве аргумента он отметил то, что вряд ли какая-либо страна имеет возможность защитить логистические цепочки на протяжении всего расстояния до спутника Земли.

Ранее сообщалось, что Россия внесёт свой проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе.

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