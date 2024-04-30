В Пентагоне усомнились в возможности милитаризации Луны
- AP
Об этом он сказал во время тематической дискуссии, организованной на площадке аналитического центра «Меридиан» в Вашингтоне.
«Что касается конкретного вопроса милитаризации Луны, то, будучи представителем министерства обороны, я в это не верю», — цитирует его РИА Новости.
В качестве аргумента он отметил то, что вряд ли какая-либо страна имеет возможность защитить логистические цепочки на протяжении всего расстояния до спутника Земли.
Ранее сообщалось, что Россия внесёт свой проект резолюции СБ ООН о неразмещении оружия в космосе.