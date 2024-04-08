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В Кишинёве открылась фотовыставка к 80-летию освобождения Молдавии от фашистов

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Фотовыставка «Кишинёв в годы Великой Отечественной войны» открылась в центральном парке столицы Молдавии, она приурочена к 80-летию освобождения республики от фашистских захватчиков.
В Кишинёве открылась фотовыставка к 80-летию освобождения Молдавии от фашистов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили организаторы экспозиции из оппозиционной партии «Возрождение».

«Фотовыставкой мы отдаём дань памяти миллионам людей, которые пожертвовали своей жизнью за свободу и независимость нашей Родины. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне позволяет передавать этот опыт будущим поколениям и воспитывать в них уважение к мужеству и героизму», — заявили в партии.

В сообщении говорится, что партия таким образом ищет новые способы сохранить и передать память о героическом прошлом соотечественников.

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