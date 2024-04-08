В Кишинёве открылась фотовыставка к 80-летию освобождения Молдавии от фашистов
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Об этом сообщили организаторы экспозиции из оппозиционной партии «Возрождение».
«Фотовыставкой мы отдаём дань памяти миллионам людей, которые пожертвовали своей жизнью за свободу и независимость нашей Родины. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне позволяет передавать этот опыт будущим поколениям и воспитывать в них уважение к мужеству и героизму», — заявили в партии.
В сообщении говорится, что партия таким образом ищет новые способы сохранить и передать память о героическом прошлом соотечественников.