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Миномётные расчёты и БПЛА ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артёмовском направлении

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Расчёты артиллерии и ударных беспилотников 13-го отряда «БАРС» группировки войск «Юг» уничтожили замаскированные позиции подразделений украинской армии на Артёмовском направлении.

Об этом заявили в российском Министерстве обороны.

Как сообщает ведомство, российские военнослужащие ежедневно срывают атаки и ротации ВС Украины, уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники украинских подразделений в районе населённого пункта Клещеевка на Артёмовском направлении СВО.

Ранее в Минобороны заявили, что расчёт пушки «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемое орудие украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области.

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