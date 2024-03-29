Расчёты артиллерии и ударных беспилотников 13-го отряда «БАРС» группировки войск «Юг» уничтожили замаскированные позиции подразделений украинской армии на Артёмовском направлении.

Об этом заявили в российском Министерстве обороны.

Как сообщает ведомство, российские военнослужащие ежедневно срывают атаки и ротации ВС Украины, уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники украинских подразделений в районе населённого пункта Клещеевка на Артёмовском направлении СВО.

Ранее в Минобороны заявили, что расчёт пушки «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемое орудие украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области.