Миномётные расчёты и БПЛА ЮВО уничтожили позиции ВСУ на Артёмовском направлении
Об этом заявили в российском Министерстве обороны.
Как сообщает ведомство, российские военнослужащие ежедневно срывают атаки и ротации ВС Украины, уничтожают опорные пункты, места скопления личного состава и бронированной техники украинских подразделений в районе населённого пункта Клещеевка на Артёмовском направлении СВО.
Ранее в Минобороны заявили, что расчёт пушки «Гиацинт-Б» уничтожил буксируемое орудие украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области.