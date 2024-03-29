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Telegraph: в убийстве британского наёмника ВСУ подозревают джихадиста

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В Манчестере расследуют гибель наёмника из Великобритании на Украине Дэниела Бёрка, в его убийстве подозревается австралийский джихадист.

Об этом пишет Telegraph.

Бёрк из города Уайтэншоу в Манчестере поехал на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наёмников «Тёмные ангелы».

В августе 2023 года его нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Бёрк был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем.

Как отмечается в материале, киевские власти заявили, что в убийстве подозревается Абдельфетах Нурин, также известный по кличке Джихади Адам. У него гражданство Австралии и Алжира.

В полиции Манчестера сообщили, что сейчас местонахождение подозреваемого неизвестно, но его поиски продолжаются.

В сентябре издание Sky News со ссылкой на британскую полицию писало, что тело наёмника из Великобритании, примкнувшего к ВСУ, обнаружили в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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