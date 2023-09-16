Sky News: тело британского наёмника обнаружили в Запорожской области

Тело наёмника из Великобритании, примкнувшего к Вооружённым силам Украины, обнаружили в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Об этом говорится в публикации издания Sky News со ссылкой на британскую полицию.

Сообщается, что речь идёт о 36-летнем бывшем десантнике Дэниеле Бёрке из Южного Манчестера, который был объявлен пропавшим без вести своей семьёй 16 августа.

Иностранный наёмник отправился на Украину в прошлом году в качестве добровольца.

Ранее сообщалось, что на Украине британского наёмника Джордана Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.