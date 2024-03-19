Киев и Таллин договорились совместно искать пути поставок вооружения на Украину
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Об этом в своих соцсетях заявил замглавы Минобороны Украины Дмитрий Клименков.
Меморандум подписан между «Агентством оборонных закупок» Минобороны Украины и эстонским центром оборонных инвестиций (ECDI).
«Агентства совместно будут работать над новыми путями поставок вооружения на Украину», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась давать гарантии по поводу отправки военнослужащих страны на Украину.