Киев и Таллин договорились совместно искать пути поставок вооружения на Украину

Киев и Таллин заключили меморандум о сотрудничестве, согласно которому стороны будут совместно работать над путями поставок вооружения украинской армии.

AP

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Об этом в своих соцсетях заявил замглавы Минобороны Украины Дмитрий Клименков. Меморандум подписан между «Агентством оборонных закупок» Минобороны Украины и эстонским центром оборонных инвестиций (ECDI). «Агентства совместно будут работать над новыми путями поставок вооружения на Украину», — говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась давать гарантии по поводу отправки военнослужащих страны на Украину.