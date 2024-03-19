RT в Telegram
Подпишись

Киев и Таллин договорились совместно искать пути поставок вооружения на Украину

Короткая ссылка
Киев и Таллин заключили меморандум о сотрудничестве, согласно которому стороны будут совместно работать над путями поставок вооружения украинской армии.
Киев и Таллин договорились совместно искать пути поставок вооружения на Украину
  • AP
  • © Libkos

Об этом в своих соцсетях заявил замглавы Минобороны Украины Дмитрий Клименков.

Меморандум подписан между «Агентством оборонных закупок» Минобороны Украины и эстонским центром оборонных инвестиций (ECDI).

«Агентства совместно будут работать над новыми путями поставок вооружения на Украину», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась давать гарантии по поводу отправки военнослужащих страны на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить