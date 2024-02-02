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Кличко заявил, что выборы во время боевых действий разрушат Украину изнутри

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Выборы на Украине во время вооружённого конфликта станут «ядом» для страны и могут разрушить её изнутри, заявил в интервью Le Point мэр Киева Виталий Кличко.
Кличко заявил, что выборы во время боевых действий разрушат Украину изнутри
  • Gettyimages.ru

Журналист спросил главу города, будет ли он участвовать в президентских выборах.

Как пишет портал, Кличко с улыбкой ответил, что выборы сейчас «разрушат Украину изнутри».

«Нам абсолютно необходимо дождаться окончания войны, прежде чем организовывать их», — добавил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов. По его словам, Москва слышала, что Запад советует Киеву провести выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.

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