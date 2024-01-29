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Штаб по вопросам пленных при украинском ГУР заявил, что подвергся хакерской атаке

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Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявил, что на его информационные ресурсы якобы произошла кибератака.

Об этом утверждается в соцсетях штаба, пишет РИА Новости

В сообщении говорится, что была зафиксирована DDoS-атака, в связи с чем «на определённое время» ограничат доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооружённых сил Украины из опубликованного главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолёта ИЛ-76 в Белгородской области.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолётом Ил-76 в Белгородской области скажется на дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной.

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