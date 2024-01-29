Штаб по вопросам пленных при украинском ГУР заявил, что подвергся хакерской атаке

Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявил, что на его информационные ресурсы якобы произошла кибератака.

Об этом утверждается в соцсетях штаба, пишет РИА Новости.

В сообщении говорится, что была зафиксирована DDoS-атака, в связи с чем «на определённое время» ограничат доступ к некоторым функциям и ресурсам.

Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооружённых сил Украины из опубликованного главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолёта ИЛ-76 в Белгородской области.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас никто не может сказать, как катастрофа с самолётом Ил-76 в Белгородской области скажется на дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной.