Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооружённых сил Украины из опубликованного главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолёта ИЛ-76 в Белгородской области.

РИА Новости

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua». При этом ранее украинская пропаганда пыталась выдать погибших при крушении Ил-76 пленных украинских военных за якобы обменянных 3 января. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции, призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76 в Белгородской области. Следственный комитет России показал видеозапись, на кадрах которой запечатлена посадка пленных бойцов Вооружённых сил Украины на самолёт Ил-76.