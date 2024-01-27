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Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

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Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 65 военнослужащих Вооружённых сил Украины из опубликованного главным редактором RT и МИА «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян списка действительно готовились для обмена, сорванного после крушения самолёта ИЛ-76 в Белгородской области.
Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76
  • РИА Новости

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

При этом ранее украинская пропаганда пыталась выдать погибших при крушении Ил-76 пленных украинских военных за якобы обменянных 3 января.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции, призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76 в Белгородской области.

Следственный комитет России показал видеозапись, на кадрах которой запечатлена посадка пленных бойцов Вооружённых сил Украины на самолёт Ил-76.

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