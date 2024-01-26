Путин призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции, призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76 в Белгородской области.

RT ведёт трансляцию.

«Чёрные ящики есть, всё будет собрано, показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», — заявил Путин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.