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Путин призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со студентами, принявшими участие в специальной военной операции, призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76 в Белгородской области.
Путин призвал СК максимально обнародовать детали катастрофы с Ил-76
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

RT ведёт трансляцию.

«Чёрные ящики есть, всё будет собрано, показано. Попрошу Следственный комитет, чтобы по максимуму обнародовали все обстоятельства этого преступления. Чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло», — заявил Путин.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза ООН заявил, что все данные об инциденте с самолётом Ил-76 указывают на преднамеренное преступление Киева.

В Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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