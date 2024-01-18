Лавров: Киев чувствует вседозволенность, ему можно даже пытать американцев

Киевский режим чувствует вседозволенность во всём, ему можно даже до смерти пытать американцев в тюрьмах, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о смерти в украинской тюрьме журналиста Гонсало Лиры.

«Ему даже можно американцев в тюрьме до смерти мучить и пытать. И все набрали в рот воды», — сказал министр на пресс-конференции.

Лавров напомнил, как «суетятся» США, когда их граждане оказываются арестованными.

«Здесь вообще ни слова, мизинцем не пошевелили», — продолжил он.

МИД России ранее сообщил, что власти США и Чили откровенно проигнорировали ситуацию вокруг американского блогера Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме.

Американский предприниматель Илон Маск назвал ужасной смерть блогера. Он требовал от Владимира Зеленского объяснить арест Гонсало Лиры и заявил, что арест гражданина США на Украине является абсолютно неприемлемым.