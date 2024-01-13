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Маск назвал дело о смерти американского блогера в тюрьме на Украине ужасным

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Американский предприниматель Илон Маск назвал ужасной смерть блогера из США Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
Маск назвал дело о смерти американского блогера в тюрьме на Украине ужасным
  • AP
  • © Leon Neal

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

«Это ужасно!» — говорится в сообщении.

Таким образом предприниматель ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что она не вернула Лиру в страну. Также он обвинил украинское правительство в смерти блогера, назвав режим Владимира Зеленского «бандитским и непокорным».

Ранее журналист из США Такер Карлсон сообщил, что Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине.

Госдеп США подтвердил гибель американца.

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