Маск назвал дело о смерти американского блогера в тюрьме на Украине ужасным

Американский предприниматель Илон Маск назвал ужасной смерть блогера из США Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

«Это ужасно!» — говорится в сообщении.

Таким образом предприниматель ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что она не вернула Лиру в страну. Также он обвинил украинское правительство в смерти блогера, назвав режим Владимира Зеленского «бандитским и непокорным».

Ранее журналист из США Такер Карлсон сообщил, что Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине.

Госдеп США подтвердил гибель американца.