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Карлсон: критиковавший Зеленского блогер Лира из США умер в тюрьме на Украине

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Американский блогер Гонсало Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине. Об этом сообщил журналист из США Такер Карлсон со ссылкой на отца блогера.
Карлсон: критиковавший Зеленского блогер Лира из США умер в тюрьме на Украине
  • Заключенный в колонии на Украине
  • © AP Photo / Mstyslav Chernov

В соцсети Х (Twitter) он напомнил, что Лира содержался за преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и президента США Джо Байдена.

«Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно была за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», — добавил журналист.

Карлсон сообщил, что разговаривал с отцом блогера несколько недель назад, а во время разговора тот заявил, что сына, скорее всего, убьют.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что основанием для ареста Лиры стала его поддержка спецоперации.

Американский предприниматель Илон Маск требовал от Владимира Зеленского объяснить арест Гонсало Лиры. Он заявил, что арест гражданина США на Украине является абсолютно неприемлемым.

Как отмечали в американском Комитете защиты журналистов, ситуация с удерживаемым СБУ Лирой не подпадает под компетенцию организации.

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