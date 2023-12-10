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В СБУ объяснили арест гражданина США его поддержкой СВО

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Основанием для ареста гражданина США Гонсало Лиры стала его поддержка спецоперации, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
В СБУ объяснили арест гражданина США его поддержкой СВО
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя СБУ, на Украине Лиру обвинили в «систематических оправданиях» СВО и поддержке России.

Позднее американца задержали, после чего отпустили под домашний арест. Затем, по версии СБУ, он попытался покинуть Украину и был задержан на границе с Венгрией. Его дело будут рассматривать 12 и 21 декабря.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест Лиры на Украине.

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