В СБУ объяснили арест гражданина США его поддержкой СВО
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Как сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя СБУ, на Украине Лиру обвинили в «систематических оправданиях» СВО и поддержке России.
Позднее американца задержали, после чего отпустили под домашний арест. Затем, по версии СБУ, он попытался покинуть Украину и был задержан на границе с Венгрией. Его дело будут рассматривать 12 и 21 декабря.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест Лиры на Украине.