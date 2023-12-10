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Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США

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Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лиры.
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США
  • Gettyimages.ru

В соцсети X (бывший Twitter) он напомнил, что США отправили Украине $100 млрд, а украинские правоохранители посадили в тюрьму американского гражданина.

Журналист Такер Карлсон сообщил, что Лиру подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, а президент США Джо Байден одобряет это.

«Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что, если только в ней, то у нас большие проблемы», — написал Маск.

В октябре Маск прокомментировал выпуск шоу Карлсона, посвящённый гонениям на церковь на Украине, задав вопрос о преследовании Киевом священников.

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