Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США

Американский предприниматель Илон Маск потребовал от Владимира Зеленского объяснить арест американца Гонсало Лиры.

В соцсети X (бывший Twitter) он напомнил, что США отправили Украине $100 млрд, а украинские правоохранители посадили в тюрьму американского гражданина.

Журналист Такер Карлсон сообщил, что Лиру подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, а президент США Джо Байден одобряет это.

«Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что, если только в ней, то у нас большие проблемы», — написал Маск.

В октябре Маск прокомментировал выпуск шоу Карлсона, посвящённый гонениям на церковь на Украине, задав вопрос о преследовании Киевом священников.