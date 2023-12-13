Комитет защиты журналистов не стал комментировать удержание СБУ американца Лиры

Ситуация с удерживаемым СБУ гражданином США Гонсало Лирой не подпадает под компетенцию американского Комитета защиты журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе правозащитной организации.

О ситуации с Лирой стало известно благодаря очередному эпизоду шоу известного журналиста Такера Карлсона.

Он сообщил, что его коллега с июля 2023 года подвергается пыткам в украинской тюрьме из-за критики в адрес Владимира Зеленского.

«Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее с требованием объяснить арест Лиры к Зеленскому обратился американский бизнесмен Илон Маск.