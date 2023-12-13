RT в Telegram
Подпишись

Комитет защиты журналистов не стал комментировать удержание СБУ американца Лиры

Короткая ссылка
Ситуация с удерживаемым СБУ гражданином США Гонсало Лирой не подпадает под компетенцию американского Комитета защиты журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе правозащитной организации.
Комитет защиты журналистов не стал комментировать удержание СБУ американца Лиры
  • Gettyimages.ru

О ситуации с Лирой стало известно благодаря очередному эпизоду шоу известного журналиста Такера Карлсона.

Он сообщил, что его коллега с июля 2023 года подвергается пыткам в украинской тюрьме из-за критики в адрес Владимира Зеленского.

«Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов», — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Ранее с требованием объяснить арест Лиры к Зеленскому обратился американский бизнесмен Илон Маск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить