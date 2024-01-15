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МИД России: США и Чили проигнорировали смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме

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Власти США и Чили откровенно проигнорировали ситуацию вокруг американского блогера Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме, Россия призывает коллег журналиста «возвысить голос» и присоединиться к защите тех, кто «находится в застенках киевского режима». Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: США и Чили проигнорировали смерть Гонсало Лиры в украинской тюрьме
  • РИА Новости

«Это нужно тем, кто ещё жив и кто ещё может бороться за правду, и это — дань памяти погибшим мученической смертью во имя идеалов свободы», — сказала она.

Дипломат напомнила, что в мае 2023 года стало известно о задержании блогера и предъявлении ему обвинений в «оправдании агрессии» России. Несмотря на то, что в июле журналиста поместили под домашний арест, СБУ в июле отправила его в СИЗО Харькова, где он находился до своей смерти, «в течение восьми месяцев подвергаясь пыткам и не получая должной медицинской помощи».

МИД России выразил соболезнования родным и близким Лиры.

Постпредство России при ОБСЕ ранее также заявило, что представитель организации по свободе СМИ Тереза Рибейру не отреагировала на смерть Лиры в тюрьме на Украине.

Американский предприниматель Илон Маск назвал ужасной смерть блогера. Он требовал от Владимира Зеленского объяснить арест Гонсало Лиры и заявил, что арест гражданина США на Украине является абсолютно неприемлемым.

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