Постпредство России: представитель ОБСЕ по СМИ проигнорировала смерть Лиры
- РИА Новости
«Отмечаем сознательное молчание представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру в отношении гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры», — говорится в сообщении.
Также постпредство назвало молчание представителей США при ОБСЕ, которое «обычно очень печётся о правах «правильных» СМИ», неудивительным.
Ранее журналист из США Такер Карлсон сообщил, что Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине.
Госдеп США подтвердил гибель блогера.