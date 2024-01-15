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Постпредство России: представитель ОБСЕ по СМИ проигнорировала смерть Лиры

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Постпредство России при ОБСЕ заявило, что представитель организации по свободе СМИ Тереза Рибейру не отреагировала на смерть американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
Постпредство России: представитель ОБСЕ по СМИ проигнорировала смерть Лиры
  • РИА Новости

«Отмечаем сознательное молчание представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру в отношении гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры», — говорится в сообщении.

Также постпредство назвало молчание представителей США при ОБСЕ, которое «обычно очень печётся о правах «правильных» СМИ», неудивительным.

Ранее журналист из США Такер Карлсон сообщил, что Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине.

Госдеп США подтвердил гибель блогера.

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