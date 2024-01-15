Постпредство России: представитель ОБСЕ по СМИ проигнорировала смерть Лиры

Постпредство России при ОБСЕ заявило, что представитель организации по свободе СМИ Тереза Рибейру не отреагировала на смерть американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.

РИА Новости

«Отмечаем сознательное молчание представителя ОБСЕ по свободе СМИ Терезы Рибейру в отношении гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры», — говорится в сообщении. Также постпредство назвало молчание представителей США при ОБСЕ, которое «обычно очень печётся о правах «правильных» СМИ», неудивительным. Ранее журналист из США Такер Карлсон сообщил, что Лира, который критиковал Владимира Зеленского, умер в тюрьме на Украине. Госдеп США подтвердил гибель блогера.