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На Украине за год на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке

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Офис языкового омбудсмена Украины зафиксировал по итогам прошлого года значительный рост количества доносов на нарушения закона о государственном языке.
На Украине за год на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом говорится в сообщении на странице офиса в социальных сетях.

Отмечается, что в 2023 году поступило 3692 жалобы на нарушение соответствующего закона.

Годом ранее таких жалоб было 2846.

Ранее депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Европейской комиссии по поводу положения румын на Украине. По её словам, представители этой этнической группы сталкиваются с проблемами, в том числе в сфере образования. С письмом политика ознакомился RT.

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