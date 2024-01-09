На Украине за год на 30% выросло число доносов на нарушителей закона о госязыке
- AP
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Об этом говорится в сообщении на странице офиса в социальных сетях.
Отмечается, что в 2023 году поступило 3692 жалобы на нарушение соответствующего закона.
Годом ранее таких жалоб было 2846.
Ранее депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Европейской комиссии по поводу положения румын на Украине. По её словам, представители этой этнической группы сталкиваются с проблемами, в том числе в сфере образования. С письмом политика ознакомился RT.