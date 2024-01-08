В ЕП подняли вопрос об ущемлении прав румын на Украине

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Европейской комиссии по поводу положения румын на Украине. По её словам, представители этой этнической группы сталкиваются с проблемами, в том числе в сфере образования. С письмом политика ознакомился RT.

Как отметила евродепутат, многие румыны на Украине — особенно в регионе Буковина — сообщают о том, что сталкиваются с проблемами. Речь идёт о доступности образования на румынском, использовании румынского языка в административных и судебных целях, доступности прессы для румыноговорящих и сохранении религиозной идентичности.

Кроме того, по данным Грапини, церковные лидеры румынской общины подвергались обвинениям и преследованиям со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам.

При этом политик отметила, что румыны является третьей по численности этнической группой в стране после украинцев и русских.

«Может ли комиссия указать, какие меры предпринимаются для проверки положения этнических румын на Украине с тем, чтобы урегулировать эти проблемы», — поинтересовалась депутат.

Грапини также напомнила, что Киев обязан уважать права меньшинств, так как это имеет «фундаментальное значение для поддержания законности и вступления в ЕС».

Как считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, заявление румынского евродепутата связано с нежеланием продолжать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

«Решение Совета ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, на самом деле, нравится далеко не всем государствам—членам, несмотря на громогласную риторику в поддержку Киева. Для того, чтобы не допустить дальнейших переговоров нужно сформировать коалицию стран, выступающих против европейского будущего Украины. Думаю, как раз Венгрия, Румыния, Словакия, и, вероятно, Нидерланды станут той самой коалицией, которая будет блокировать дальнейшее обсуждение в ЕС евроинтеграции Украины», — рассказал он в беседа с RT.

Интерес европарламентария к положению этнических румын, по мнению Орлова, также может быть обусловлен желанием властей Румынии поучаствовать в вероятном будущем разделе Украины.

«На фоне провала обещанного контрнаступления ВСУ, блокирования республиканцами в конгрессе США выделения нового транша финансовой помощи и слабости киевского режима, в последнее время раздираемого внутренними противоречиями, ближайшие соседи вступили в игру в расчёте на будущие преференции», — добавил аналитик.

Ранее Совет Европы занялся реализацией проекта по защите представителей национальных меньшинств и уязвимых групп на Украине от дискриминации. Внимание инициативы акцентировалось на цыганах.