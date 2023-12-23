СЕ планирует помочь Украине в «защите прав и языков нацменьшинств»

Совет Европы наймёт 50 специалистов, которые должны заняться реализацией проекта по защите представителей национальных меньшинств и уязвимых групп на Украине от дискриминации. RT ознакомился с деталями тендера.

«(Проект. — RT) нацелен на повышение на институциональном и общественном уровнях осведомлённости о проблемах, связанных с многообразием и борьбой с нетерпимостью и стереотипами в отношении уязвимых групп, в том числе в контексте процесса вступления в ЕС», — говорится в документе.

Инициатива была запущена в июле и продлится до лета 2026 года. Она предполагает «внедрение европейских стандартов» в вопросах борьбы с дискриминацией на Украине.

В рамках проекта Совет Европы заключит контракт со специалистами, которым предстоит среди прочего подготовить рекомендации по защите национальных меньшинств, а также их языков. При этом акцент в документе сделан на цыганах.

В обязанности исполнителей также войдёт подготовка экспертных докладов, сбор данных и выдвижение рекомендаций относительно уязвимых групп, включая ЛГБТ*-сообщество, от дискриминации и преступлений на почве ненависти.

Помимо этого, будут организованы тренинги для СМИ, правозащитников, неправительственных организаций, правоохранительных органов и представителей власти на разных уровнях.

Общий бюджет проекта составляет €2 млн, а размер контракта с отдельными специалистами не должен превышать €55 тыс.

Как считает политолог Александр Дудчак, европейские проекты по защите прав нацменьшинств на Украине вряд ли коснутся русскоязычного населения.

«Для Украины вопрос положения нацменьшинств не является принципиальным. Им главное, чтобы не было русского языка, чтобы люди, для которых русский язык является родным, не имели возможности обучать своих детей и вообще не имели никаких прав. Ни русского языка, ни культуры, ни искусства», — сказал он в беседе с RT.

Дудчак также отметил, что в ЕС говорят о начале переговорного процесса о вступлении Украины в объединение, но в то же время выстраивают ряд аргументов, благодаря которым страна останется на том же месте — лишь на пути к евроинтеграции.

«У них всегда будет повод сказать, что Украина нарушает европейские нормы и правила, хотя бы в отношении нацменьшинств», — добавил эксперт.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз ещё очень далёк от реального вступления в него Украины.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.