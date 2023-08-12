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СЕ внедрит «европейские стандарты» для защиты прав нацменьшинств на Украине

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Совет Европы (СЕ) запускает на Украине новый проект для защиты «прав нацменьшинств». В частности, планируется помочь Киеву «внедрить европейские стандарты» в вопросах борьбы с дискриминацией. Об этом говорится в описании тендера на услуги по организации мероприятий в рамках проекта. С документом ознакомился RT.
СЕ внедрит «европейские стандарты» для защиты прав нацменьшинств на Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Проект направлен на поддержку Украины в вопросах внедрения европейских стандартов и выполнения рекомендаций, связанных с защитой от дискриминации и с правами представителей национальных меньшинств», — говорится в документе. 

Как следует из описания, эта инициатива связана с дальнейшими шагами в контексте намерений Украины вступить в Евросоюз. Реализовать её планируется до 2026 года. 

Совет Европы нуждается в услугах специалистов, которые помогут в организации мероприятий проекта. Так, в сентябре в польском Кракове будут проведены форум по вопросам нацменьшинств Украины и обсуждение реформ в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, инициатива СЕ о защите нацменьшинств на Украине — пример серьёзного лицемерия.

«Этим решением Совет Европы снимает с себя ответственность за давнишнее молчание по вопросу отношения к национальным меньшинствам на Украине. Снимает ответственность за отсутствие реакции на закон о языке, на закон об образовании и другие», — рассказал он в беседе с RT.

Оленченко также считает, что подобными проектами на Украине пытаются внедрить выгодную Западу правовую практику.

«Ещё один подвох в том, что СЕ свои «стандарты» предлагает в качестве основы. То есть речь идёт не о том, чтобы Украина изменила своё законодательство и мнение, а о том, что Совет Европы будет сам решать, что будет соответствовать стандартам», — добавил аналитик. 

Ранее стало известно о планах СЕ профинансировать работу консультантов в области уголовного правосудия с упором на военные преступления, чтобы «помочь» Киеву реагировать на последствия конфликта.

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