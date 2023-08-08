Узнать больше

ЕС выделит более €1 млн на внедрение европейской системы подготовки рабочих кадров на Украине

Короткая ссылка
Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует создать центры передового опыта на Украине в рамках реализации проекта по профессиональному образованию и обучению. С документом ознакомился RT.
ЕС выделит более €1 млн на внедрение европейской системы подготовки рабочих кадров на Украине
  • Gettyimages.ru

На первом этапе реализации проекта европейские специалисты намерены «помочь» Украине определить приоритетные направления для инвестиций.  

«Общая цель контракта — поддержка Министерства образования и науки (Украины. — RT) в определении приоритетности капиталовложений с целью создания центров передового опыта в рамках проекта по профессиональному образованию и обучению в отобранных административных регионах Украины», — отмечается в документе.  

Объём финансирования первого этапа по оказанию технической поддержки составит €1,15 млн. Эти задачи в ЕС намерены реализовать в течение года.

Следующие этапы проекта подразумевают «создание европейской сети квалификаций и разработку новых, современных квалификаций на Украине».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT подчеркнул, что через инвестиции в образование ЕС создаёт лояльную аудиторию молодых специалистов на Украине.

«Методом инвестиций в образование, во-первых, пробуют внедрить те стандарты, которые выгодны для европейцев, приспособлены под их нужды. Второе: инвестирование денег в образование — это инвестирование в отбор той молодёжи, которая поддаётся пропаганде ценностей ЕС, чтобы дальше привлекать её на ключевые посты на Украине», — отметил эксперт.

Он выразил сомнения в том, что европейская система приживётся на Украине.

Ранее посольство США в Киеве направляло $500 тыс. на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить