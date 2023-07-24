США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины

Посольство США в Киеве объявило программу малых грантов для поддержки проектов, направленных на укрепление образовательной системы Украины «как фактора, содействующего её послевоенному восстановлению». Инициатива подразумевает сотрудничество американских и украинских специалистов, привлечение экспертов из США и использование американских концепций. С текстом документа ознакомился RT.

Посольство США в Киеве выделит до десяти грантов на проекты в сфере образования на Украине. Авторы отмечают, что инициативы должны содействовать послевоенному восстановлению страны.

«Разработка программ гражданского образования для украинских учащихся и взрослых в целях содействия социальной сплочённости и реинтеграции граждан из оккупированных регионов», — говорится в описании приоритетов финансирования.

Предложения также могут быть направлены на «повышение психологической устойчивости педагогов и студентов».

«Соответствующие проекты могут, в частности, быть сосредоточены на разработке учебных программ, подготовке преподавателей, спортивных и творческих мероприятиях, повышающих способность преподавателей и учащихся справляться с трудными и часто меняющимися условиями обучения», — пояснили в ведомстве.

При этом поощряется сотрудничество между американскими и украинскими организациями, которое может среди прочего включать в себя реализацию американских концепций, привлечение экспертов из США и прочее взаимодействие.

Программа ориентирована в первую очередь на украинскую аудиторию на уровне среднего, послешкольного и высшего образования, отмечается в документе. Общий объём финансирования составит примерно $500 тыс. Сотрудники американского ведомства рассчитывают, что реализация программы займёт не больше года.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что подобные проекты могут быть направлены на продвижение американской идеологии среди молодого поколения Украины.

«США выделяют гранты якобы на развитие образования, науки, на просветительскую деятельность, но эти денежные средства идут исключительно на продвижение американских ценностей и формирование отношения к Америке как к сверхдержаве. Разумеется, будут продвигаться антироссийские нарративы. То, чем известны и нынешние системы украинского образования, в которых с детского сада уже насаждают ненависть к русским», — заключил эксперт.

Ранее Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США направлял финансирование в объёме $5,5 млн на поддержку гражданского общества на Украине в борьбе против «дезинформации».