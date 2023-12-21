Президент Венгрии назвала недостаточным шагом принятый на Украине закон о меньшинствах

Президент Венгрии Каталин Новак в интервью журналу «Истинное слово Закарпатья» назвала необходимым, но недостаточным шагом принятый на Украине закон о меньшинствах.

Она отметила, что свободное использование родного языка является одним из наиболее элементарных европейских стандартов в области прав человека.

По её словам, требование Будапешта о соблюдении прав венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины необходимо расценивать как общее требование ЕС.

«Если переговоры о вступлении (Украины в ЕС. — RT) должны быть начаты в соответствии с решением Брюсселя, то это минимум», — цитирует Новак ТАСС.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что принятый на Украине закон о правах национальных меньшинств не отвечает в полной мере требованиям Будапешта.