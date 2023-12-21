Президент Венгрии назвала недостаточным шагом принятый на Украине закон о меньшинствах
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Она отметила, что свободное использование родного языка является одним из наиболее элементарных европейских стандартов в области прав человека.
По её словам, требование Будапешта о соблюдении прав венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины необходимо расценивать как общее требование ЕС.
«Если переговоры о вступлении (Украины в ЕС. — RT) должны быть начаты в соответствии с решением Брюсселя, то это минимум», — цитирует Новак ТАСС.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что принятый на Украине закон о правах национальных меньшинств не отвечает в полной мере требованиям Будапешта.