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Президент Венгрии назвала недостаточным шагом принятый на Украине закон о меньшинствах

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Президент Венгрии Каталин Новак в интервью журналу «Истинное слово Закарпатья» назвала необходимым, но недостаточным шагом принятый на Украине закон о меньшинствах.
Президент Венгрии назвала недостаточным шагом принятый на Украине закон о меньшинствах
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Она отметила, что свободное использование родного языка является одним из наиболее элементарных европейских стандартов в области прав человека.

По её словам, требование Будапешта о соблюдении прав венгерского меньшинства в Закарпатской области Украины необходимо расценивать как общее требование ЕС.

«Если переговоры о вступлении (Украины в ЕС. — RT) должны быть начаты в соответствии с решением Брюсселя, то это минимум», — цитирует Новак ТАСС.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что принятый на Украине закон о правах национальных меньшинств не отвечает в полной мере требованиям Будапешта.

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