МИД Венгрии: украинский закон о меньшинствах не отвечает требованиям Будапешта

Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что принятый на Украине закон о правах национальных меньшинств не отвечает в полной мере требованиям Будапешта.

Ранее Верховная рада приняла закон, предполагающий расширение прав нацменьшинств на Украине. В частности, власти вернули возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей нацменьшинств, но при условии, что он является одним из языков Европейского союза.

Как напомнил Менцер, киевские власти начали лишать прав венгерское нацменьшинство восемь лет назад.

«Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко», — цитирует его РИА Новости.

Менцер добавил, что Венгрия будет внимательно следить за реализацией закона.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО из-за угрозы третьей мировой войны и систематических нарушений прав нацменьшинств в стране.