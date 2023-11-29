МИД Венгрии: Украина не может войти в НАТО из-за перспективы Третьей мировой

Украина не может стать членом НАТО из-за угрозы Третьей мировой войны и систематических нарушений прав нацменьшинств в стране, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он сослался на Вашингтонский договор об основании НАТО, согласно которому к альянсу могут присоединиться только страны, которые внесут вклад в безопасность организации.

«Сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Политик отметил, что приём Украины в альянс привёл бы его к угрозе столкновения с Россией, что означало бы Третью мировую войну.

«НАТО — это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств», — добавил Сийярто.

Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.

Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.