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В Венгрии пообещали проследить за соблюдением Украиной прав меньшинств

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Венгрия будет пристально следить за выполнением Украиной пункта НАТО о соблюдении прав национальных меньшинств, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии пообещали проследить за соблюдением Украиной прав меньшинств
  • Gettyimages.ru

«В последующий период мы самым пристальным образом будем следить за тем, выполняет ли Украина в рамках предписанных НАТО реформ эти ожидания на уровне НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО из-за угрозы третьей мировой войны и систематических нарушений прав нацменьшинств в стране.

Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.

Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

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