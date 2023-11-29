В Венгрии пообещали проследить за соблюдением Украиной прав меньшинств

Венгрия будет пристально следить за выполнением Украиной пункта НАТО о соблюдении прав национальных меньшинств, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«В последующий период мы самым пристальным образом будем следить за тем, выполняет ли Украина в рамках предписанных НАТО реформ эти ожидания на уровне НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО из-за угрозы третьей мировой войны и систематических нарушений прав нацменьшинств в стране.

Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.

Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.