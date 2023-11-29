В Венгрии пообещали проследить за соблюдением Украиной прав меньшинств
- Gettyimages.ru
«В последующий период мы самым пристальным образом будем следить за тем, выполняет ли Украина в рамках предписанных НАТО реформ эти ожидания на уровне НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Сийярто подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО из-за угрозы третьей мировой войны и систематических нарушений прав нацменьшинств в стране.
Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.
Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.