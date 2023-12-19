ООН: на Украине должны разрешить использовать все существующие языки

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что на Украине должно быть разрешено использование всех существующих в стране языков, а права меньшинств необходимо защитить.

Он представил соответствующий доклад в Совете по правам человека.

Тюрк заявил, что в прошлом году посетил Украину и понял, что важно подготовить страну так, чтобы люди хотели в ней жить после окончания конфликта, передаёт РИА Новости.

«Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине», — сказал верховный комиссар.

Ранее Верховная рада Украины приняла законопроект о нацменьшинствах, который ужесточает ограничение на использование русского языка.