Кадыров: новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения СВО

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения спецоперации.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Каждый из бойцов считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, добровольцы прибыли в Грозный из разных уголков России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.

Также, по его словам, число готовых участвовать в СВО иностранцев увеличилось в семь раз.