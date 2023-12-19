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Шойгу: за год на службу поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за год на службу в российскую армию поступили около 490 тыс. контрактников и добровольцев.
Шойгу: за год на службу поступили около 490 тысяч контрактников и добровольцев
  • РИА Новости

По его словам, ежедневно более 1,5 тыс. человек пишут заявления о приёме на военную службу в армию России.

Он уточнил, что в текущем году в армию было набрано порядка 490 тыс. человек по контракту и добровольцев.

Шойгу добавил, что свыше 4 тыс. российских студентов специально взяли академический отпуск, чтобы отправиться выполнять боевые задачи в зону СВО.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в российскую армию по контракту набрали уже свыше 480 тыс. человек.

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