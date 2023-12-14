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Путин: в российскую армию по контракту набрали уже почти 500 тысяч человек

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Президент России Владимир Путин заявил, что в российскую армию по контракту набрали уже свыше 480 тыс. человек.

«На вчерашний вечер, мне доложили, набрано 486 тыс. и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, — не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране», — сказал он.

Он также добавил, что вместе с добровольцами к концу года это число достигнет примерно 500 тыс. человек.

«Всё вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Зачем нам мобилизация?» — указал Путин.

Ранее Путин заявил, что будущее России зависит от боевой работы участников спецоперации.

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